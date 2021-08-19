Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Красюк: «Все хотят видеть Пакьяо, а Угас никому не интересен»
Промоутер считает, что замена Спенса негативно повлияет на интерес к поединку легендарного филиппинца
16:21
Мэнни Пакьяо / Фото: MP Promotions
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью Youtube каналу BoxOffice
поделился мнением, как замена Эррола Спенса (27-0, 21 KO) на Йорданиса Угаса (26-4, 12 KO) на поединок с Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) скажется на количестве проданных PPV:
Интерес к поединку Пакьяо – Спенс и Пакьяо – Угас несопоставим. Вполне возможно, что бой не покажет высоких результатов по продаже PPV. Хотя, все соскучились по Пакьяо, все хотят видеть его в ринге. Только на его личности может состояться какая-то продажа платных трансляций. Угас хоть и чемпион, но никому не интересен.
Напомним, что Пакьяо раскритиковал стиль бокса Александра Хижняка.