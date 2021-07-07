Красюк: «Все принципиальные вопросы, которые могли быть, уже внесены в контракт на бой Усик - Джошуа»

Промоутер поделился деталями подготовки боя

Александр Красюк / фото - К2

Глава промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк поделился деталями подготовки боя Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Промоутер заявил, что в ближайшие дни будет объявлено о дате поединка. Изначально встреча планировалась на 25 сентября на арене «Тоттенхема» в Лондоне.

«Продолжаем согласовательную работу по контракту Усик – Джошуа. Осталось несколько пунктов, которые нужно досогласовать. Сегодня утром отправили финальную версию с нашей стороны для отчета и вывода с нашей стороны. Поэтому в ближайшие несколько дней будет подписан контракт. Все принципиальные, краеугольные камни в боксе уже обсуждены и внесены в контракт».





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