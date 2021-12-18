Красюк – о ситуации с флагом Ломаченко: «Не знаю, есть ли смысл его осуждать»
Красюк: «WBO окажет плохую услугу Ломаченко, если сделает его обязательным претендентом»
Гендир K2 Promotions – о подробностях возможного боя за «корону» легкого дивизиона
11:21
Александр Красюк / Фото - FacebookГенеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк в эфире подкаста BoxOffice сообщил, что WBO лишь сделает худшим положение Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) если сделает его обязательным претендентом для абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).
«Мы слышали о том, что WBO может сделать Василия Ломаченко обязательным претендентом. Конечно же, я могу и должен быть не согласен (как промоутер Дениса Беринчика, – прим.), но, на мой взгляд, они окажут плохую услугу Ломаченко, если сделают его обязательным претендентом, потому что в таком случае не будет возможности договориться полюбовно».
«На промоутерских торгах будет 75 на 25 не в пользу Ломаченко, и вряд ли промоутеры с той стороны захотят давать больше денег. Сейчас они могут привлечь Ломаченко, заманить его, предложить адекватные условия».
Напомним, после победы над Ричардом Комми Ломаченко заявил, что заслужил на бой против Камбососа, а затем опубликовал постер такого поединка.