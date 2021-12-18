Красюк: «Я бы крепкую долю ответственности за поражение Лопеса возложил бы на отца»

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Известный украинский промоутер Александр Красюк в эфире подкаста BoxOffice заявил, что Теофимо Лопес-старший, отец и тренер звездного легковеса Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО), в значительной мере виновен в поражении сына от Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).

Кстати, очень показательный момент. Когда он оступился, упал, у Лопеса был шанс победить. Теофимо был близок к тому, чтобы завершить этот поединок досрочно. Мне кажется, настрой помешал ему включиться и хладнокровно закончить бой, который явно шел не в его пользу.

Еще для меня странными были подсказки тренера Лопеса – его отца, которые тот давал ему в углу. Они были вообще оторваны от земли: «Все нормально», покричал, поматерился или просто что-то сказал, не связанное с ведением боя. Он не давал ему рекомендации, которые должен давать тренер своему боксеру. У Теофимо был шанс 50 процентов победить в этом поединке. Я бы крепкую долю ответственности за поражение Лопеса возложил бы на отца».