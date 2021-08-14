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Красюк: «Я работаю над боем Беринчика за пределами Украины»

Промоутер сообщил, что следующий поединок украинца может состояться за границей
Бокс Профессиональный бокс
16:55
Красюк: «Я работаю над боем Беринчика за пределами Украины»
Фото: K2 Promotions

Александр Красюк, промоутер непобежденного украинского легковеса Дениса Беринчика (15-0, 9 КО), в прямом эфире YouTube-канала SecondsOut сообщил, что следующий поединок его подопечного может состояться за границей.

«Денис Беринчик - серебряный призер Олимпиады в Лондоне, замечательная личность. Его выходы в ринг уже стали легендарными в Украине. Люди приходят смотреть не только его бои, но перформансы во время выхода в ринг.

Сейчас Беринчик занимает третье место в рейтинге WBO. На первых двух строчках расположились Джордж Камбосос и Василий Ломаченко. Поскольку в легком весе наблюдается небольшой застой, как только Теофимо Лопес проведет обязательную защиту титула IBF с Камбососом, перед Беринчиком останется один человек - Лома. Я верю, что рано или поздно он станет обязательным претендентом и получит шанс подраться за чемпионский титул.

Я думаю, что Беринчик подерется за пределами Украины. Я планировал устроить ему бой в течение следующих шести месяцев, который состоится в другой стране. Я все еще работаю над этим».

Александр Красюк не заинтересован в потенциальном поединке между Денисом Беринчиком и Иваном Редкачем (23-6-1, 18 KO).

Рене Тер Велде
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Александр Красюк Денис Беринчик

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