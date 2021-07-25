Красюк: «Я весьма уверен в том, что после боя Усик - Джошуа будет активирована опция реванша»

Промоутер верит, что после поединка его подопечного против AJ команде британца придется активировать опцию реванша



Александр Усик / фото - Getty Images

Александр Красюк, промоутер обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе Александра Усика (18-0, 13 КО), в интервью YouTube-каналу Boxing UK заявил, что после поединка его подопечного против чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), который состоится 25 сентября, команде британца придется активировать опцию реванша.

«В контракте есть опция реванша. Хотя ее условия конфиденциальны, об этом факте уже написали СМИ. Я могу сказать, что реванш состоится в случае победы Усика. И я весьма уверен в том, что опция реванша будет активирована после 25 сентября. Нам пришлось уделить чрезвычайное внимание этой опции, чтобы прописать все мелкие детали и избежать любых сложностей после 25 сентября. Бой пока не организован, подписаны только контракты. Поединок организован, когда боксеры выходят на ринг и звучит гонг. Произойти может что угодно. В боксе всегда что-то случается: травмы, решения правительства, коронавирус. Сейчас мир находится в состоянии турбулентности, но мы ожидаем, что бой пройдет 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне».

Энтони Джошуа показал, как под сотней ударов палкой готовится к Александру Усику.