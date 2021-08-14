Хантер: «Если Джошуа победит Усика в хорошем стиле, то я сниму перед ним шляпу»
Красюк: «Я весьма уверен в том, что у нас будет реванш с Джошуа»
Гендир K2 Promotions назвал британца главной звездой хэвивейта
14:33
Усик и Джошуа / Фото - youtube.comПромоутер обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (18-0, 13 KO) Александр Красюк в прямом эфире YouTube-канала SecondsOut с уверенностью заявил, что его подопечный проведет реванш с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Мы обсуждали справедливые условия реванша, и я весьма уверен в том, что он у нас будет. Что я могу сказать? Вероятно, сейчас Джошуа – главная звезда супертяжелого веса, особенно в Великобритании. Так что бой с ним в любой части мира – это большой успех для боксера, тем более когда ты даешь ему реванш после победы».
Бой Усик – Джошуа пройдет 25 сентября. На кону будут стоять титулы Энтони по версиям WBA, WBO, IBF, IBO. В случае победы украинца, Усик и Джошуа проведут незамедлительный реванш.
Комментарии 0