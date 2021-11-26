Красюк: «Захареев имеет гораздо большую перспективу, чем Хижняк»
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк
высказался о перспективах олимпийского призера Александра Хижняка и новоявленного чемпиона мира Юрия Захареева:
Подписал бы двоих. Захареев имеет гораздо большую перспективу, чем Хижняк, потому что он моложе. Кроме того, у него меньшая боксерская амортизация. Третье – у Захареева еще Олимпиада впереди.
Что касается Хижняка, я не могу сказать, что у него Олимпиада впереди. Возможно, он станет олимпийским чемпионом. Но хватит ли у него сил это сделать? Потому что психологически будет очень сложно.
Беринчик совершил ту же ошибку. Когда он стал не олимпийским чемпионом, а серебряным. Была масса обстоятельств, много травм. Ему нечем было биться в финале, не дотянул немножко. Хижняк может столкнуться с той же проблемой. Найдет ли он в себе силы мотивировать себя и работать, как он это делал? Пахать с утра до ночи еще 3 года, не получая за это профессиональную награду.
Также Красюк поведал, что Денис Беринчик (15-0, 9 KO) должен был драться в следующем бою с более рейтинговым боксером.