Красюк: «Захареев имеет гораздо большую перспективу, чем Хижняк»

Юрий Захареев / Фото: ФБУ

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк высказался о перспективах олимпийского призера Александра Хижняка и новоявленного чемпиона мира Юрия Захареева:



Что касается Хижняка, я не могу сказать, что у него Олимпиада впереди. Возможно, он станет олимпийским чемпионом. Но хватит ли у него сил это сделать? Потому что психологически будет очень сложно.

Беринчик совершил ту же ошибку. Когда он стал не олимпийским чемпионом, а серебряным. Была масса обстоятельств, много травм. Ему нечем было биться в финале, не дотянул немножко. Хижняк может столкнуться с той же проблемой. Найдет ли он в себе силы мотивировать себя и работать, как он это делал? Пахать с утра до ночи еще 3 года, не получая за это профессиональную награду.