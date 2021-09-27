Крис Юбэнк-младший – Анатолий Муратов. Онлайн трансляция

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Крис Юбэнк-младший и Крис Юбэнк-старший / Фото: Boxing News

2 октября в Лондоне состоится поединок топового средневеса Криса Юбэнка-младшего (30-2, 22 КО) и Анатолия Муратова (24-2-1, 17 КО) из Германии.

Юбэнк-младший сейчас ведет серию из четырех побед, а в двух из них были повержены такие топы как Джеймс ДиГейл и Матвей Коробов.

Текстовая онлайн трансляция боя будет доступна в этой новости. Начало – 23:30.