Крис Юбэнк-младший – Лиам Уильямс. Онлайн трансляция

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Юбэнк vs Уильямс / Фото: Sky Sports

5 февраля в Кардиффе состоится поединок топового средневеса Криса Юбэнка-младшего (30-2, 22 КО) и его соотечественника Лиама Уильямса (23-3-1, 18 KO).

Юбэнк-младший сейчас ведет серию из четырех побед, а в двух из них были повержены такие топы как Джеймс ДиГейл и Матвей Коробов. Уильямс свой последний бой проиграл Деметриусу Андраде.

Текстовая онлайн трансляция боя будет доступна в этой новости. Примерное начало поединка – 23:30.