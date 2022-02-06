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Крис Юбэнк-младший: «Поставьте передо мной Головкина»
Британец в очередной раз бросил вызов ветерану из Казахстана
06 февраля 22:05
Крис Юбэнк-младший / фото - boxingscene.com
Британский средневес Крис Юбэнк-младший (32-2, 23 KО) в интервью iFL TV в очередной раз бросил вызов чемпиону мира IBF Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO).
«Я хочу драться за титул чемпиона мира. Поставьте передо мной GGG или Рету Мурату. Дай мне шанс завоевать титул. Да, легче сказать, чем сделать, особенно с этим COVID-19. Но поставь передо мной кого-то именитого. Я хочу громких имен, от которых будут в восторге фанаты».
Геннадий Головкин признался, что не обращает внимания на вызовы Криса Юбэнка-младшего.
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