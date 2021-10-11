Может это Головкин? Юбэнк-младший анонсировал большой поединок
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
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11 октября 22:40
Крис Юбэнк-младший / Фото: Sky News
16 октября в Ньюкасле Крис Юбэнк-младший (30-2, 22 KO) сразится с малоизвестным немцем армянского происхождения Ваником Авдияном (28-1, 11 КО).
Напомним, ранее бой Юбэнка должен был пройти 2 октября против Анатолия Муратова, но сорвался за несколько часов до его начала.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало – 22:00.
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