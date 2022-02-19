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Кролла: «Ломаченко снова может стать первым номером в легком весе, без сомнений»

Экс-чемпион мира – о перспективах украинца
Бокс Профессиональный бокс
15:33
Кролла: «Ломаченко снова может стать первым номером в легком весе, без сомнений»
Энтони Кролла / фото - SkySports

Экс-чемпион мира в легком весе Энтони Кролла в интервью YouTube каналу Lights Out высказался о дальнейших перспективах 34-летнего Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), заявив, что украинец сможет еще раз завоевать чемпионский титул.

«Вне всякого сомнения, я считаю, что Ломаченко может стать первым номером легкого веса. Это захватывающий дивизион, в котором есть Джервонта Дэвис, Райан Гарсия. Теофимо Лопес, безусловно, поднимется вверх. Я не упомянул Джорджа Камбососа, который сейчас является лидером дивизиона. Но я без тени сомнения верю, что Ломаченко снова может стать первым номером в легком весе».

Напомним, промоутер Хэйни попытается перехватить Камбососа у Ломаченко.

Михаил Рыбак
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Василий Ломаченко Энтони Кролла

Комментарии 1

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19 февраля 2022г. 15:52
Та не пугайте Камбососа. Он и так уже что-то заподозрил. Надо говорить что Лома старый уже, он на спаде. Вон Линарес не даст же соврать
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