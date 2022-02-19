Тренер Дэвиса: «Мы ждем поединка с Ломаченко. Это будет шахматная партия»
Кролла: «Ломаченко снова может стать первым номером в легком весе, без сомнений»
Экс-чемпион мира – о перспективах украинца
15:33
Энтони Кролла / фото - SkySports
Экс-чемпион мира в легком весе Энтони Кролла в интервью YouTube каналу Lights Out высказался о дальнейших перспективах 34-летнего Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), заявив, что украинец сможет еще раз завоевать чемпионский титул.
«Вне всякого сомнения, я считаю, что Ломаченко может стать первым номером легкого веса. Это захватывающий дивизион, в котором есть Джервонта Дэвис, Райан Гарсия. Теофимо Лопес, безусловно, поднимется вверх. Я не упомянул Джорджа Камбососа, который сейчас является лидером дивизиона. Но я без тени сомнения верю, что Ломаченко снова может стать первым номером в легком весе».
Напомним, промоутер Хэйни попытается перехватить Камбососа у Ломаченко.