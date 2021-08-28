Фьюри предостерегает Джошуа: «Никакой недооценки – Усик топовый боец»
Кролла предсказал, в каком раунде Джошуа нокаутирует Усика
Бывший чемпион мира не сомневается в победе британца
10:37
Усик и Джошуа / Фото: Talk SPORT
Экс-чемпион мира Энтони Кролла уверен в досрочной победе обладателя титулов WBA/ WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) над Александром Усиком (18-0, 13 KO):
Это сложный поединок, но в данный момент я выбираю Джошуа. Я думаю, что габариты сыграют свою роль в этом бою, однако команда Усика очень давно хотела этот поединок. Я считаю, что Джошуа нужно выразить огромное уважение за этот бой. Он мог позволить себе поединок с любым соперником и собрать полный стадион, хотя на бумаге для него это было бы намного проще, чем с Усиком.
Я думаю, что габариты окажут свое влияние. Мне кажется, что где-то в седьмом раунде Джошуа поймает Усика и, будучи очень хорошим финишером, остановит его.
Фьюри предостерегает Джошуа: «Никакой недооценки – Усик топовый боец».
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