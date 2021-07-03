Кролла: «Уважение Джошуа за то, что нацелился на поединок с Усиком после срыва боя с Фьюри»

Экс-чемпион мира похвалил британца за желание драться с украинцем



Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com Бывший чемпион мира Энтони Кролла в эфире передачи The Betfred Boxing Show похвалил обладателя титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за то, что после срыва поединка с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 KO) он согласился подраться с Александром Усиком (18-0, 13 КО). «Кажется, что команды Джошуа и Усика близки к сделке. Энтони говорил, что этот поединок будет следующим. Это станет большой неожиданностью, если их бой не состоится. Они очень хотят этого поединка. По-моему, Эдди Хирн частично исполняет обязанности промоутера Усика. Это отличный бой. Уважение Энтони Джошуа за то, что он нацелился на этот поединок после срыва боя с Тайсоном Фьюри. Безусловно, потенциально это банановая кожура. Вне сомнения, это один из лучших поединков, которые можно устроить в супертяжелом весе». Тайсон Фьюри не верит в трилогию с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа.

Рене Тер Велде