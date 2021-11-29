Белью о победе Камбососа над Лопесом: «Нокдаун нокдаун стал ключевым фактором»
Кролла уверен, что на Лопеса в бою с Камбососом повлияла сгонка веса
Энтони еще в прошлом году заметил проблемы с весом у Теофимо
08:58
Энтони Кролла / Фото: World Boxing News
Бывший британский боксер Энтони Кролла назвал главную причину поражения бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) в бою против Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).
«Я думал, что Лопес победит за пять раундов, и ошибся, как и большинство. После просмотра взвешивания я увидел его проблемы, но также склонялся к победе Теофимо по очкам. Возможно, Лопес рано поверил в свой хайп, но после встречи с ним в прошлом декабре (в обыденной жизни он хороший парень) я не думал, что он снова сделает вес.
В прошлом декабре я сказал, что Лопес больше никогда не уложится в лимит легкого веса. Я ошибся, но уверен, что он заплатил за это. Но Камбосос был великолепен».
Напомним, ранее Камбосос неожиданно выиграл у Лопеса раздельным решением судей.
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