Кролла уверен, что на Лопеса в бою с Камбососом повлияла сгонка веса

Энтони Кролла / Фото: World Boxing News

Бывший британский боксер Энтони Кролла назвал главную причину поражения бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) в бою против Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).



В прошлом декабре я сказал, что Лопес больше никогда не уложится в лимит легкого веса. Я ошибся, но уверен, что он заплатил за это. Но Камбосос был великолепен».