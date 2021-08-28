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Кролла: «Я ставлю на Усика практически против любого супертяжеловеса»

Британец уверен, что украинец способен победить большинство топовых представителей «королевского дивизиона»
Бокс Профессиональный бокс
16:55
Кролла: «Я ставлю на Усика практически против любого супертяжеловеса»
Александр Усик / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира в легком весе Энтони Кролла в интервью YouTube-каналу Boxing UK заявил, что Александр Усик (18-0, 13 KO) способен победить большинство топовых супертяжеловесов. Британский ветеран еще после дебюта экс-абсолютного чемпиона мира в крузервейте в супертяжелом дивизионе положительно высказывался о его перспективах в новом весе и продолжает придерживаться такого же мнения сейчас.

«Я говорил, что Усик станет проблемой для супертяжеловесов. Но я также сказал, что не увидел в нем большой уверенности, поэтому могу поменять свое мнение. Однако, как я и говорил, я ставлю на него практически против любого супертяжеловеса. Я просто верю, что стилистически, если он сможет сохранить свою подвижность по ходу адаптации к этому весу, он устроит тяжелую ночь абсолютно любому из них».

Энтони Кролла уверен в досрочной победе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) над Александром Усиком.

Рене Тер Велде
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Александр Усик Энтони Кролла

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