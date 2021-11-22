Кроуфорд: «Бой с Портером доказал, что мои прошлые соперники не были проходными»

Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com

Чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) прокомментировал Top Rank Boxing наболевший вопрос о своей оппозиции.

Однако сегодня я получил возможность сразиться с еще одним топовым полусредневесом и доказать, что парни, с которыми я встречался, не были проходными. Да, их имена не были большими, но они были талантливыми бойцами, непобежденными и голодными. И теперь, к счастью для критиков, я, наконец, подрался с кем-то, и произошло то же самое».