Портер: «Бой со Спенсом получился не таким тяжелым, как поединок с Кроуфордом»
Кроуфорд: «Бой с Портером доказал, что мои прошлые соперники не были проходными»
Американец поднял наболевший вопрос о своей оппозиции
22 ноября 21:20
Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com
Чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) прокомментировал Top Rank Boxing наболевший вопрос о своей оппозиции.
«Вы должны понимать, что вся эта история тянется уже довольно долго. Все только и делали, что принижали мою оппозицию, говорили о том, что я ни с кем не дрался.
Однако сегодня я получил возможность сразиться с еще одним топовым полусредневесом и доказать, что парни, с которыми я встречался, не были проходными. Да, их имена не были большими, но они были талантливыми бойцами, непобежденными и голодными. И теперь, к счастью для критиков, я, наконец, подрался с кем-то, и произошло то же самое».
Теренс Кроуфорд не считает прошедшее выступление против Шона Портера (31-4-1, 17 КО) одним из лучших в своей карьере.
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