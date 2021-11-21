Кроуфорд досрочно победил Портера в самом тяжелом поединке в карьере

Шон смог показать слабые стороны Теренса





Кроуфорд - Портер / Фото: Top Rank

В Лас-Вегасе чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) победил техническим нокаутом в 10-м раунде Шона Портера (31-4-1, 17 КО).



Как и ожидалось, Портер большую часть поединка работал первым номером, а Кроуфорд в основном контратаковал. Бой оказался очень равным, поскольку боксеры словно играли в лесенку, и после проигранного раунда следующий забирали себе в копилку.

По ходу поединка Портер не единожды выставлял чемпиона в плохом свете. Ему удавалось выходить на среднюю и ближнюю дистанции и попадать не одиночными ударами, а целыми сериями. Будь ударная мощь серьезнее, то он мог завершить бой в свою пользу. Теренс на такие действия отвечал контрударами. В целом, ход боя задавал Шон, но точнее в поединке был чемпион.

Конец поединка неожиданно случился в 10-м рунде. Ничего не предвещало беды, но Кроуфорд сначала встречным ударом отправил Шона в нокдаун, а вскоре претендент еще раз упал. Портер быстро поднялся на ноги, но его угол, а именно отец, просигнализировал об отказе от продолжения поединка.