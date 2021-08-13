Кроуфорд: «Если завтра уйду на пенсию, то останусь доволен своей карьерой»

Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) заявляет, что если сейчас принял бы решение уйти на пенсию, то остался бы доволен тем, как сложилась его карьера. По словам Кроуфорда, в определенный момент он достиг своих целей, и лидеры его дивизиона стали избегать поединка с ним.

Кроуфорда цитирует портал boxingnews24.com:

С одной стороны очень расстраивает, что со мной не хотят проводить поединки лидеры моего дивизиона, но с другой, я понимаю, что это бизнес. Представители одной промоутерской компании не хотят, чтобы я пришел и отобрал пояс у их чемпиона. Также обстоят дела и с Top Rank, они не хотят, чтобы кто-то отобрал пояс у их чемпиона. Зачем PBC рисковать, если у них целая конюшня бойцов в полусреднем весе.

Так что одна сторона меня расстраивается из-за этого, а другая понимает, что это бизнес. Я просто продолжаю сражаться в боях, которые доступны для меня. Стараюсь побеждать эффектно и утверждать себя в качестве лучшего бойца в мире».