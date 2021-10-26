Кроуфорд или Спенс? Экс-чемпион мира назвал лучшего полусредневеса современности

Джордж Гроувз / Фото:

Завершивший карьеру экс-чемпион мира во втором среднем весе британец Джордж Гроувз дал свой прогноз по поединку чемпиона по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО) и Шона Портера (31-3-1, 17 КО).



«Что касается Портера, то я спарринговал с ним в качестве бойца-любителя в Техасе. Было это 15… даже, наверное, почти 20 лет назад. Я был средневесом, а он – бойцом первого среднего. Я попробовал поставить его на место, но тогда у меня не было особых навыков, просто грубая сила. Я пытался его поколотить, но и он махал руками в ответ. Помню, тогда я встретился с его отцом, который был его тренером. Шли годы, но я следил за его выступлениями. Мы даже боксировали в одном вечере в Сан-Хосе, штат Калифорния».