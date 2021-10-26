Кроуфорд: «Победа над Портером даст мне статус лучшего боксера pound-for-pound»
Кроуфорд или Спенс? Экс-чемпион мира назвал лучшего полусредневеса современности
Теренсу вскоре предстоит поединок с Шоном Портером
07:59
Джордж Гроувз / Фото:
Завершивший карьеру экс-чемпион мира во втором среднем весе британец Джордж Гроувз дал свой прогноз по поединку чемпиона по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО) и Шона Портера (31-3-1, 17 КО).
«Я вижу победителем Кроуфорда. Для того, чтобы бой вошёл в свой ритм может потребоваться несколько раундов. Портер иногда бьёт с очень большим замахом, но он очень силён. Потребуется немного времени для того, чтобы каждый из бойцов смог найти нужную ему дистанцию. Считаю, что Кроуфорд это настоящий высококлассный боксёр. Я помню, как он дрался здесь, в Великобритании, с Рикки Бернсом в лёгком весе. Теперь он поднялся в полусредний вес и сражается с такими парнями как Шон Портер. Вероятно, Теренс является лучшим… Можно поспорить, сказав, что есть ещё Эррол Спенс, но все равно для многих людей в мире Теренс является лучшим».Напомним, поединок Кроуфорда и Портера состоится 20 ноября в Лас-Вегасе.
«Что касается Портера, то я спарринговал с ним в качестве бойца-любителя в Техасе. Было это 15… даже, наверное, почти 20 лет назад. Я был средневесом, а он – бойцом первого среднего. Я попробовал поставить его на место, но тогда у меня не было особых навыков, просто грубая сила. Я пытался его поколотить, но и он махал руками в ответ. Помню, тогда я встретился с его отцом, который был его тренером. Шли годы, но я следил за его выступлениями. Мы даже боксировали в одном вечере в Сан-Хосе, штат Калифорния».
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