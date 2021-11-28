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Кроуфорд: «Камбосос победил в бою с Лопесом»
Американец отреагировал на состоявшийся мегафайт
13:00
Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com
Чемпион мира в трех весовых категориях и член рейтинга «pound-for-pound», американец Теренс Кроуфорд (38-0-0, 29 KO) в Twitter отреагировал на состоявшийся сегодня в Нью-Йорке поединок легковесов Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) и Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).
«А почему они дерутся на the theater? [Madison Square Garden Theater – это малая арена]
Оооооууууу да!
Камбосос победил в этом бою.
Все верно».
Джордж Камбосос стал новым абсолютным чемпионом мира в легком весе, раздельным решением судей победив Теофимо Лопеса.