Кроуфорд: «Камбосос победил в бою с Лопесом»

Американец отреагировал на состоявшийся мегафайт

Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com

Чемпион мира в трех весовых категориях и член рейтинга «pound-for-pound», американец Теренс Кроуфорд (38-0-0, 29 KO) в Twitter отреагировал на состоявшийся сегодня в Нью-Йорке поединок легковесов Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) и Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).

«А почему они дерутся на the theater? [Madison Square Garden Theater – это малая арена] Оооооууууу да! Камбосос победил в этом бою. Все верно».

Джордж Камбосос стал новым абсолютным чемпионом мира в легком весе, раздельным решением судей победив Теофимо Лопеса.