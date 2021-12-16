Хирн: «Спенс сдрыснет от Кроуфорда в первый средний вес»
Кроуфорд: «Конечно же, я побью Тейлора, если мы встретимся»
Один из лидеров P4P – о возможном поединке с абсолютным чемпионом мира
19:58
Теренс Кроуфорд / Фото - theathletic.comНепобежденный чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66.7 кг) американец Теренс Кроуфорд (38-0-0, 29 KO) в интервью YouTube-порталу «IFL TV» уверен в своей победе в поединке против абсолютного чемпиона в первом полусреднем дивизионе, британца Джоша Тейлора (18-0-0, 13 KO).
«Мы просто перешучивались [во время личной встречи перед боем Кроуфорд – Портер в Лас-Вегасе]. Он классный парень. Конечно же, я побью его, если мы встретимся, зачем вы спрашиваете меня об этом. Станет ли он одним из самых опасных парней, если поднимется в полусредний вес? Я не смогу ответить на этот вопрос, как и в отношении других, пока не подерусь с ним».
Напомним, ранее Тейлор заявлял о желании провести бой с Кроуфордом.