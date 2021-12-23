Глава WBC: «Камбосос заслуживает признания как абсолютный чемпион, и нас ждут отличные бои»
Кроуфорд: «Ломаченко может стать абсолютным чемпионом легкого веса»
Чемпион полусреднего веса поддерживает украинца
18:19
Теренс Кроуфорд / фото - Getty Images
Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) дал свой прогноз на потенциальный поединок украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) и Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) за звание абсолютного чемпиона легкого веса.
«Думаю, в легком дивизионе Ломаченко сейчас – четвертый после Камбососа, Джервонты Дэвиса и Хэйни. Но, если у него появится шанс сразиться за все пояса, думаю, он может стать абсолютным чемпионом мира.
Если предположить, что бой между Камбососом и Ломаченко состоится, то я бы поставил на Лому».
Напомним, глава WBC прояснил ситуацию с «абсолютным» чемпионством Камбососа.