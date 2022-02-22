Кроуфорд может подняться в первый средний вес и попытаться там стать «абсолютом»
Чемпион мира WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) сообщил, что перейдет в первый средний вес, если ему не удастся заполучить бой против победителя поединка Эррол Спенс (27-0, 21 КО) – Йорденис Угас (27-4, 12 КО). Слова Кроуфорда приводит boxingscene.com:
«Если я не смогу заполучить победителя боя Спенс-Угас, тогда мне бы хотелось подраться с тем, кто выиграет схватку Джермелла Чарло и Брайана Кастаньо. Я могу выйти на этот поединок и стать абсолютным чемпионом в первом среднем весе.
Я хочу боя со Спенсом. Если он произойдет, то произойдет. Я добивался этого поединка в течение многих лет. Но если я так и не подерусь со Спенсом, значит, не подерусь.
Именно фанаты должны говорить о нашем со Спенсом противостоянии. Они обязаны требовать этот бой. Я сделал свою часть работы. Я победил каждого, кого передо мной ставили. И я уже не знаю, что могу сделать по-другому».
Таким образом, в случае перехода в первый средний вес, Кроуфорд рассчитывает заполучить бой против Брайана Кастаньо (17-0-2, 12 KO) или Джермелла Чарло (34-1-1, 18 КО), которые вскоре оспорят звание абсолютного чемпиона мира.
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