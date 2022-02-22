Кроуфорд может подняться в первый средний вес и попытаться там стать «абсолютом»

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Чемпион мира WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) сообщил, что перейдет в первый средний вес, если ему не удастся заполучить бой против победителя поединка Эррол Спенс (27-0, 21 КО) – Йорденис Угас (27-4, 12 КО). Слова Кроуфорда приводит boxingscene.com:

Я хочу боя со Спенсом. Если он произойдет, то произойдет. Я добивался этого поединка в течение многих лет. Но если я так и не подерусь со Спенсом, значит, не подерусь.

Именно фанаты должны говорить о нашем со Спенсом противостоянии. Они обязаны требовать этот бой. Я сделал свою часть работы. Я победил каждого, кого передо мной ставили. И я уже не знаю, что могу сделать по-другому».