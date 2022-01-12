Кроуфорд может получить еще один большой бой

Один из бывших чемпионов мира готов драться с Теренсом

Фото: DAZN

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (29-1, 22 КО) заявил, что готов принять бой против обладателя пояса WBO и одного из лучших боксеров мира независимо от весовых категорий Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО):

«Если мне предложат бой (с Кроуфордом), я его приму. Я открыт к поединкам со всеми чемпионами».

В этом же интервью Турман раскрыл причины, по которым ранее отказался драться с Кроуфордом.

Напомним, свой следующий поединок Турман проведет 5 февраля против Марио Барриоса (26-1, 17 KO). Этот бой станет для него первым с 2019 года, когда он потерпел поражение от легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо и лишился своего титула WBA.