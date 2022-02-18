Хирн: «Если Кроуфорд не подпишет контракт с PBC, то не выйдет на большие бои»
Кроуфорд нацелился на победителя боя Угас – Спенс
Быть поединку за «абсолюта»?
13:34
Фото: Getty Images
Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO) в интервью iFL TV поделился планами на будущее:
Пока я просто отдыхаю. Надеюсь, что смогу порадовать хорошими новостями в скором времени. Бой Спенса против Угаса будет хорошим. Надеюсь, что удастся подраться поединок с победителем.
Напомним, что обхединительный бой Йордениса Угаса (27-0, 14 KO) и Эррола Спенса (27-0, 21 KO) пройдет в середине апреля.
Комментарии 0