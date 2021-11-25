Кроуфорд: «Я и сам не собираюсь задерживаться в спорте до 40 лет»
Кроуфорд назвал трех приоритетных соперников
Среди желаемых оппонентов нашлось место и Эрролу Спенсу
25 ноября 10:50
Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com
Чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг) американец Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО), выступивший в качестве гостя на YouTube-подкасте своего соперника и соотечественника Шона Портера (31-4-1, 17 КО), назвал приоритетных соперников после победы над «Шоутаймом».
«Да ладно, вам, чуваки, сколько еще я должен называть имя этого парня? Ч*рт… я вызывал того же Мэнни Пакьяо с 2015 года.
Сейчас мне нужны Кит Турман, Угас и Эррол. В любом порядке. Мне не важно, с кем драться первым».
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