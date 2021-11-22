Брэдли: «Кроуфорд найдет способ нокаутировать Спенса»
Кроуфорд: «Не считаю бой с Портером одним из лучших»
Американец не совсем доволен прошедшим выступлением
22 ноября 20:00
Фото: theathletic.com
Чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) признался Top Rank Boxing, что не считает прошедшее выступление против соотечественника Шона Портера (31-4-1, 17 КО) одним из лучших в своей карьере.
«Я не могу назвать его лучшим. Я неплохо показал себя, однако были моменты, когда я позволял Шону работать вместо того, чтобы работать самому.
Это придало ему уверенности в том, что он делает. Думаю, что выступления против Джеффа Хорна и Феликса Диаса были лучше».
Теренс Кроуфорд высказался о чемпионе WBC и IBF Эрроле Спенсе (27-0, 21 КО).