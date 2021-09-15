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Кроуфорд о бое с Портером: «Наконец-то мне дали возможность продемонстрировать свой талант»
Теренс впервые проведет поединок с настолько именитым соперником
07:28
Теренс Кроуфорд / Фото: Top Rank
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (37-0, 28 KO) прокомментировал объявление боя с именитым бывшим чемпионом Шоном Портером (31-3-1, 17 KO). Слова боксера из Омахи приводит портал boxingnews24.com.
«Я очень взволнован. Наконец-то мне дали возможность продемонстрировать свой талант, и, возможно, показать большой публике то, чего она еще раньше не видела. Не сомневаюсь в том, что еще не показал все, что могу».
Напомним, поединок двух товарищей Кроуфорда и Портера состоится 20 ноября в Лас-Вегасе.
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