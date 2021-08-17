Поединок Кроуфорд – Портер может уйти на промоутерские торги
Кроуфорд: «PBC не позволят мне прийти и побить своего чемпиона, чтобы забрать пояс в Top Rank»
Чемпион WBO – об отсутствии титульных поединков
19:57
Теренс Кроуфорд / Фото - theathletic.comЧемпион мира по версии WBO в полусредней весовой категории, американец Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) в интервью YouTube-каналу THE FIGHT with Teddy Atlas заявил, что со временем стал с большим пониманием относиться к своему положению в дивизионе.
«Конечно же, меня расстраивает, что я не могу подраться с другими чемпионами. Но с другой стороны – я уже понимаю бизнес. PBC не позволят мне прийти и побить своего чемпиона, чтобы забрать пояс в Top Rank. То же самое касается и самих Top Rank».
Накануне Кроуфорд заявил, что готовится к промоутерским торгам по поединку со своим соотечественником Шоном Портером.
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