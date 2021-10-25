Кроуфорд: «Шакур, ты выглядел великолепно сегодня»
Кроуфорд: «Победа над Портером даст мне статус лучшего боксера pound-for-pound»
Чемпион WBO – о предстоящей защите титула в Лас-Вегасе
07:38
Теренс Кроуфорд и Шон Портер / Фото - boxingscene.comОбладатель титула по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 KO) считает, что победа над экс-чемпионом мира Шоном Портером (31-3-1, 17 KO) даст возможность ему стать лидером рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Цитирует Кроуфорда boxingscene.com.
«Доминирующая победа над Портером даст мне статус лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории. Я сильно отличаюсь от каждого бойца, с которым дрался Портер. Я абсолютно другой. Я верю, что нахожусь на совершенно ином уровне, в отличие от его бывших соперников. Чем сильнее ты давишь на меня, тем сильнее я давлю в ответ. Если ты ударишь меня жестко, тогда я ударю тебя еще жестче, если ты выдержишь. Вот что делает этот поединок таким захватывающим».
Напомним, поединок Кроуфорд – Портер состоится 20 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Отметим, что еще до официально подтверждения боя Портер много чего наговорил. К примеру, в одном из последних интервью Шон дал обещание, что непременно выиграет поединок. Кроуфорд же просто радуется, что наконец получил достойную оппозицию.
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