Топовый средневес: «Портер обязан найти способ потрясти Кроуфорда ударами»
Кроуфорд показал актуальную форму
До поединка с Портером осталось две недели
19:20
Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com
Чемпион WBO в полусреднем весе (до 66.7 кг) и член рейтинга «pound-for-pound», американец Теренс Кроуфорд (37-0-0, 28 KO) показал актуальную форму за две недели до мегафайта с соотечественником Шоном Портером (31-3-1, 17 KO), который состоится 20-го ноября в Лас-Вегасе.
Теренс Кроуфорд считает, что промоутеры должны делать боксеров звездами.
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