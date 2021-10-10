«20 ноября станет днем бокса». Портер пообещал, что даст тяжелый бой Кроуфорду
Кроуфорд: «Портер знает, я – особенный боец»
Американец намерен расправиться с соотечественником в грядущем поединке
10 октября 20:15
Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com
Чемпион в трех весовых категориях, американец Теренс Кроуфорд (37-0-0, 28 KO) в интервью YouTube-каналу SecondsOut заявил, что, несмотря на теплые и многолетние отношения со своим соперником и соотечественником Шоном Портером (31-3-1, 17 KO), он собирается расправиться с ним 20-го ноября.
«У нас с Шоном отличные отношения еще с «любительских» времен, я до сих пор храню фотографию с ним и Деметриусом Андрейдом в Венесуэле. И у меня никогда не было с ним недопонимания. Мы всегда поддерживали друг друга. Но 20-го ноября я раздавлю его.
Как он и сказал, это будет отличная ночь для фанатов, начиная от первой и до последней секунды. Если поединок пройдет всю дистанцию, конечно же. Я отличаюсь от всех парней, с которыми он встречался. И он знает об этом».
Шон Портер прокомментировал грядущий поединок с Теренсом Кроуфордом.
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