Кроуфорд: «Портер знает, я – особенный боец»

Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com

Чемпион в трех весовых категориях, американец Теренс Кроуфорд (37-0-0, 28 KO) в интервью YouTube-каналу SecondsOut заявил, что, несмотря на теплые и многолетние отношения со своим соперником и соотечественником Шоном Портером (31-3-1, 17 KO), он собирается расправиться с ним 20-го ноября.

Как он и сказал, это будет отличная ночь для фанатов, начиная от первой и до последней секунды. Если поединок пройдет всю дистанцию, конечно же. Я отличаюсь от всех парней, с которыми он встречался. И он знает об этом».