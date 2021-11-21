Кроуфорд потеснил Усика на 5-е место в рейтинге P4P от BoxRec

Теренс вернулся в рейтинг после того, как отсутствовал там из-за долгого простоя

Теренс Кроуфорд / Фото: Yahoo! Sports

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) после победы над Шоном Портером (31-4-1, 17 КО) вернулся в рейтинг BoxRec.



В списке лучших боксеров вне зависимости от веса Кроуфорд занял четвертую позицию, сместив с нее украинца Александра Усика.

Напомним, ранее Усик после победы над Джошуа поднялся на четвертую позицию.