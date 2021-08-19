Кроуфорд признался, что в детстве ему чуть не испортили стиль бокса

Тренер заставлял его боксировать в одной стойке





Теренс Кроуфорд / Фото: New York Post

Чемпион мира WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (37-0, 26 КО) рассказал в интервью YouTube-каналу Тедди Атласа, что в подростковом возрасте тренер чуть не испортивл его стиль, заставляя боксировать в одной стойке.



«Вернувшись в боксерский зал в 2002 году, мне было, 13 лет, и я начал боксировать в двух стойках. Когда я начинал, то мне было 7 лет, но тогда я работал только как правша. Мой тренер говорил: «Ч*рт возьми, я же сказал, чтобы ты прекратил менять стойки! Ты и в одной пока не особо хорош, а уже берешься за другую». На соревнованиях я продолжал менять стойки, и это было неожиданно, из-за чего я побеждал, после чего говорил ему: «Вот видишь». В итоге я сказал, что либо он будет меня тренировать с учетом этого, либо я продолжу делать то, что делал. После этого мы стали улучшать работу в двух стойках».

Напомним, ранее стало известно, что между промоутером Кроуфорда и Шона Портера состоятся торги по поводу организации поединка.