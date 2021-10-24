Стивенсон: «Если Лопес стал абсолютным чемпионом, то и я смогу»
Кроуфорд: «Шакур, ты выглядел великолепно сегодня»
Звездный американец поздравил Стивенсона
24 октября 22:50
Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com
Чемпион мира в трех весовых категориях и член рейтинга «pound-for-pound», американец Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) поздравил в Instagram своего товарища и соотечественника Шакура Стивенсона (17-0-0, 9 KO) с победой над обладателем титула WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) Джамелом Херрингом (23-3-0, 11 KO).
«Мои поздравления братишке Шакуру, ты выглядел великолепно сегодня».
Шакур Стивенсон досрочно победил Джеймела Херринга и завоевал титул WBO во втором полулегком весе.
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