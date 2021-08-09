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Кроуфорд: «Сижу и жду завершения переговоров по поводу поединка с Портером»

Чемпион WBO – о возможном бое со своим соотечественником



Бокс Профессиональный бокс
10:40
Кроуфорд: «Сижу и жду завершения переговоров по поводу поединка с Портером»
Теренс Кроуфорд / Фото - theathletic
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем дивизионе американец Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) сообщил о ходе переговоров относительно организации поединка с обязательным претендентом на его титул соотечественником Шоном Портером (31-3, 17 КО).

«Сейчас сложно что-то сказать. Мы можем говорить, что бой состоится, когда наши подписи будут стоять на контракте. Есть еще много деталей, которые нужно уладить. Сейчас я просто жду, когда PBC и Top Rank разберутся во всем. Если мы не сможем достигнуть соглашения, то все будет решено на промоутерских торгах. Так что я сейчас просто сижу и жду завершения переговоров».


Напомним, ранее WBC официально назначила Портера претендентом на чемпионский титул Кроуфорда. Команды боксеров получили 30 дней на переговоры по гонорарам и организации боя. Если договориться не удастся, то Кроуфорд получит 60%, а Портер 40% из гонорарного фонда.
Владимир Кириченко
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Теренс Кроуфорд Шон Портер

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