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Кроуфорд: «Сижу и жду завершения переговоров по поводу поединка с Портером»
Чемпион WBO – о возможном бое со своим соотечественником
10:40
Теренс Кроуфорд / Фото - theathleticЧемпион мира по версии WBO в полусреднем дивизионе американец Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) сообщил о ходе переговоров относительно организации поединка с обязательным претендентом на его титул соотечественником Шоном Портером (31-3, 17 КО).
«Сейчас сложно что-то сказать. Мы можем говорить, что бой состоится, когда наши подписи будут стоять на контракте. Есть еще много деталей, которые нужно уладить. Сейчас я просто жду, когда PBC и Top Rank разберутся во всем. Если мы не сможем достигнуть соглашения, то все будет решено на промоутерских торгах. Так что я сейчас просто сижу и жду завершения переговоров».
Напомним, ранее WBC официально назначила Портера претендентом на чемпионский титул Кроуфорда. Команды боксеров получили 30 дней на переговоры по гонорарам и организации боя. Если договориться не удастся, то Кроуфорд получит 60%, а Портер 40% из гонорарного фонда.
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