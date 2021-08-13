Кроуфорд: «Усик очень талантлив и может доставить проблемы Джошуа»
Кроуфорд: «Склоняюсь в сторону Фьюри, но не нужно забывать о нокаутирующем ударе Уайлдера»
Чемпион WBO отметил подготовку своего соотечественника к предстоящему бою
12:21
Теренс Кроуфорд / Фото - toprankЧемпион мира по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка между обладателем титула WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и бывшим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
Цитирует звездного американца Boxing News 24.
«Очень сложно сделать ставку против наборов навыков, стиля и габаритов Тайсона Фьюри. Но также не нужно забывать о динамите в правой руке Уайлдера. Деонтей очень хорошо выглядит на видео, которые он публикует с тренировочного лагеря. Но, как мы все знаем, одно дело выглядеть хорошо на видеоролике, а другое в ринге во время боя. Так что я в большей степени склоняюсь в сторону Фьюри, но не нужно забывать о нокаутирующем ударе Уайлдера».
Напомним, третий поединок между боксерами должен был состоятся 24 июля, однако из-за коронавируса у британца бой перенесли на 9 октября.
Первый бой Фьюри и Уайлдера продлился 12 раундов и завершился ничьей. Во втором поединке Тайсон победил техническим нокаутом.
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