Кроуфорд: «У меня много возможностей, которые не связаны с Эрролом Спенсом»

Именитый американец не зацикливается на возможном поединке с соотечественником

Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (37-0, 28 KO) заявляет, что не зацикливается на возможном поединке с соотечественником Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО), который владеет титулами IBF и WBC в его весовой категории. По мнению Кроуфорда, в полусреднем дивизионе много других больших боев, сообщает ресурс boxingnews24.com.

«Меня совсем не беспокоит Эррол Спенс. Я уже неоднократно говорил, что для меня много других возможностей, которые не связаны с Эрролом Спенсом. Я даже не зацикливаюсь на нем. В нашей весовой категории много других больших поединков. К примеру, Шон Портер – грандиозный бой, Кит Турман – грандиозный бой. Также в полусреднем весе есть еще один чемпион мира – Йорденис Угас, поединок с ним тоже очень интересен. Я просто продолжаю делать свою работу, и беспокоится о боях, которые мне предстоят в ближайшем будущем».

Теренс Кроуфорд считает, что победа над Шоном Портером (31-3-1, 17 KO) даст возможность ему стать лидером рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.