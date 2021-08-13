«Игры разума». Джошуа выбрал странный способ подготовки к бою с Усиком
Кроуфорд: «Усик очень талантлив и может доставить проблемы Джошуа»
Чемпион полусреднего веса поделился мнением о предстоящем мегафайте хэвивейта
07:26
Усик и Джошуа / Фото: Talk SPORT
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 KO) в интервью Тедди Атласу на Youtube канале The Fight рассказал о своих впечатлениях от грядущего поединка обладателя титулов WBA, WBO и IBF в «королевском» дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) против Александра Усика (18-0, 13 KO).
Джошуа не недооценивает Усика и старается нивелировать разницу в скорости.
Джошуа ждет очень тяжелый поединок. В этом противостоянии соперники имеют шансы 50 на 50. Усик очень талантлив и может доставить проблемы любому сопернику.
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах.