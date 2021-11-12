Кроуфорд уйдет из Top Rank после боя с Портером

У чемпиона WBO есть вопросы к своим промоутерам

Фото: The Ring

Чемпион мира WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) прекратит сотрудничество с Top Rank после боя против Шона Портера (31-3-1, 17 КО). Об этом заявил известный тренер Тедди Атлас:

«Я хочу кое-что сказать болельщикам, потому что уже совсем скоро состоится поединок Теренса Кроуфорда и Шона Портера. И я хочу сделать заявление. Мой источник сообщил мне, хотя это и не стопроцентно, потому что все еще может измениться, но у Кроуфорда были проблемы с Top Rank… и он покинет их. Поэтому это будет его последний поединок с Бобом Арумом».

Бой Кроуфорд – Портер состоится 20 ноября.

Главная претензия Теренса к нынешним промоутерам состоит в том, что они не могут организовать ему объединительные поединки с боксерами, которые находятся на контракте в PBC Эла Хэймона. В частности, Кроуфорд уже давно выявляет желание подраться против чемпиона WBC, IBF Эррола Спенса.