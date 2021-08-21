Кроуфорд высказался о бое Херринга и Стивенсона

Американец высказался о предстоящем поединке своих соотечественников

Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com

Чемпион мира в трех весах и член рейтинга «pound-for-pound», американец Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) в интервью YouTube-каналу THE FIGHT with Teddy Atlas высказался о предстоящем поединке своих товарищей и соотечественников Джамела Херринга (23-2, 11 КО) и Шакура Стивенсона (16-0, 8 КО), которые, как ожидается, разделят ринг 23-го октября в Атланте.

«Шакур - мой братишка. Как и Джамел. И теперь они подерутся друг с другом. И это один и тех неопрятных боев, где мне придется просто наблюдать. Я не могу помочь одному и при этом не помочь другому. Поэтому я отдалюсь на время от обоих. В моей команде мы желаем победы для каждого. И у нас нет любимчиков, которые бы получали больше внимания. Все в равных условиях».

Джеймел Херринг и Шакур Стивенсон подписали контракт на поединок.