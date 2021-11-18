Кроуфорд: «Я уважаю навыки Портера, но знаю, что могу делать все намного лучше»

Американец считает своего оппонента сильным и умелым бойцом, но уверен, что превосходит его во всем

Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественником Шоном Портером (31-3-1, 17 КО).

Кроуфорда цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Я уважаю все, что делает Шон. Портер может боксировать, может бить, может перемещаться и резать углы. Я не собираюсь сидеть здесь и говорить, что не уважаю его навыки. Я просто хочу сказать, что могу все это делать намного лучше и продемонстрирую это во время боя. Когда мы подписали контракт, переключатель уже был включен. Я не могу дождаться, когда пойду туда и продемонстрирую свой талант. А сейчас я расслаблен, целый день сижу в номере отеля и играю в Call of Duty».

Теренс Кроуфорд следующий поединок проведет 20 ноября в Лас-Вегасе против Шона Портера. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.