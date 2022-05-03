Кроуфорд составил список лучших боксеров современности
Кроуфорд жаждет поединка со Спенсом за «корону» полусреднего дивизиона
Чемпион WBO готов проверить своего соотечественника в ринге
19:55
Теренс Кроуфорд / Фото - DAZNЧемпион мира по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO) в интервью ESPN заявил, что намерен в следующем поединке встретиться с обладателем титулов WBC, WBA и IBF в этом весе Эрролом Спенсом (28-0, 22 KO) и оспорить титул «короля» дивизиона.
«Я волен делать то, что хочу. На пути нашего боя нет никаких препятствий. Нет промоутерской компании, блокирующей бой, нет никакой другой стороны улицы, нет ничего. Давайте выясним, кто является сильнейшим полусредневесом мира».
«Сейчас все говорят, что Эррол вернулся и на 100% готов. Так что сейчас идеальное время для нашего боя. Он вызвал меня на бой, поэтому сдать назад уже невозможно. Определенно сейчас бой еще значимее. На кону титул абсолютного чемпиона, это больше, чем было на кону в нашем бою в прошлом. Это будет мой второй титул абсолютного чемпиона мира во второй весовой категории. Этого еще никто не делал в истории бокса, так что я жду этого с нетерпением».
«Я готов встретиться с ним, никаких разминочных боев. Мы можем организовать бой, если они пришлют мне предложение, мы его рассмотрим, встретимся и обсудим, что требуется от обеих команд, и таким образом организуем поединок. Моя команда просто ждет, когда они свяжутся с нами, и можно будет организовать бой».
«Настало время для нашего боя. Я просто считаю, что это тот бой, в котором я могу полностью проявить свой талант и мастерство. Я считаю, что Спенс отличный боксер, и я считаю, что бой против отличного боксера поможет мне проявить свое величие».
Напомним, 17 апреля Спенс нокаутировал кубинца Йордениса Угаса в десятом раунде.
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