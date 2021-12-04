Крус: «Дэвис знает, что я лучше Ромеро, потому что он видел мой бой в Сан-Антонио»

Мексиканец уверен, что он произвел впечатление на американского нокаутера

Фото: boxingscene.com Мексиканец Исаак Крус (22-1-1, 15 KO) уверен, что он произвел впечатление на американского нокаутера Джервонту Дэвиса (25-0-0, 24 KO).

В частности, Крус объяснил слова «Танка», который заявил, что мексиканец куда более серьезный соперник нежели Роландо Ромеро (14-0, 12 KO). Круса цитирует издательство boxingscene.com: «Джервонта – великий чемпион. И если он сказал, что я более серьезный противник чем Роландо Ромеро, на это должны быть причины. Он знает, что я лучше Ромеро, потому что он видел мой бой в Сан-Антонио. Это причина его комментариев». Джервонта Дэвис и Исаак Крус проведут бой 5-го декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (Штат Калифорния, США).

Рене Тер Велде