Камбосос: «Крус пойдет вперед в поединке с Дэвисом»
Крус: «Дэвис знает, что я лучше Ромеро, потому что он видел мой бой в Сан-Антонио»
Мексиканец уверен, что он произвел впечатление на американского нокаутера
20:55
Фото: boxingscene.com
Мексиканец Исаак Крус (22-1-1, 15 KO) уверен, что он произвел впечатление на американского нокаутера Джервонту Дэвиса (25-0-0, 24 KO).
В частности, Крус объяснил слова «Танка», который заявил, что мексиканец куда более серьезный соперник нежели Роландо Ромеро (14-0, 12 KO).
Круса цитирует издательство boxingscene.com:
«Джервонта – великий чемпион. И если он сказал, что я более серьезный противник чем Роландо Ромеро, на это должны быть причины. Он знает, что я лучше Ромеро, потому что он видел мой бой в Сан-Антонио. Это причина его комментариев».
Джервонта Дэвис и Исаак Крус проведут бой 5-го декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (Штат Калифорния, США).
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