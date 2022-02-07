«Крус скорее чихуахуа, чем питбуль». Райан Гарсия отреагировал на срыв боя с Исааком
Крус: «Единственное «предложение» о поединке с Гарсией было в соцсетях»
Мексиканец обвинил американца во лжи
16:10
Исаак Крус / фото - boxingscene.com
Мексиканский легковес Исаак Крус (22-2-1, 15 КО) в интервью TV BOXEO прокомментировал срыв поединка с американцем Райаном Гарсией (21-0, 18 KO).
«Отказался драться с Гарсией? Послушайте, не было никаких контрактов. Даже контакта, переговоров между командами не было. Golden Boy не обращались в MP Promotions, не было никаких предложений мне или моему менеджеру. Не было ничего. Единственное «предложение» о поединке, которое когда-либо они озвучивали, было то самое – в соцсетях. А на бумаге не было ничего. Никаких контрактов, никаких набросок, никаких предложений. Не было ничего, о чем мы могли бы говорить. Ничего, что можно было бы обсуждать».
Райан Гарсия отреагировал на срыв поединка с Исааком Крусом.
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