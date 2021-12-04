Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
Крус: «Камбосос в бою с Лопесом показал, что на этой планете нет супергероев»
Мексиканца впечатлила победа австралийца
09:40
Исаак Крус / фото - boxingscene.com
Мексиканец Исаак Крус (22-1-1, 15 KO) признался, что его впечатлила победа австралийца Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) над американцем Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).
Слова Круса приводит портал boxinginsider.com:
«Вы знаете, что Камбосос показал людям на прошлой неделе? Что на этой планете нет супергероев. У каждого бойца есть свои слабости. Я найду недостатки Джервонты и воспользуюсь ими, а после этого посмотрим, что будет.
Камбосос показал нам, что чемпионов можно побеждать, но меня вдохновляет не он. Главной мотивацией для меня является моя жена и ребенок».
Джервонта Дэвис (25-0, 24 KO) и Исаак Крус проведут бой 5-го декабря на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (Штат Калифорния, США).
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