Крус: «В 2022 году в Мексике появится еще один чемпион»

Исаак надеется разделить ринг с Райаном Гарсией

Исаак Крус / фото - boxingscene.com

Мексиканец Исаак Крус (22-2-1, 15 КО) сообщил, что уже в начале следующего года начнет подготовку к следующему поединку. Крус добавил, что имя его будущего оппонента еще неопределенно, но он надеется разделить ринг с американцем Райаном Гарсией (21-0, 18 KO).

Круса цитирует издание boxingscene.com:

«Мы готовимся вам дать нового чемпиона мира в 2022 году. У нас нет сомнений, что в Мексике появится еще один чемпион, а вы станете свидетелями этого. Сразу после Нового года, мы собираемся возобновить тренировки. Также в этот период мы узнаем, возможен ли бой с Райаном Гарсией. В противном случае, мы будем искать другие варианты. Я готов встретиться с любым соперником».

Райан Гарсия готов провести поединок с мексиканцем Исааком Крусом.