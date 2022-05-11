Крус згадав про Ломаченка у переліку можливих суперників

Ісаак Крус / Фото: Boxingscene

Американський легковаговик Ісаак Крус (23-2-1, 16 КО) заявив, що готовий боксувати з будь-яким суперником, в тому числі Василем Ломаченком (15-2, 11 КО). Слова боксера приводить портал Boxingscene.

Я заробив сам все, що маю, але я заробив на рингу, кров’ю, потом і сльозами, з відданістю, яку я вкладав в кожен день. Не через публікації в соцмережах чи щось подібне. Я роблю те, що маю робити, у рукавичках».