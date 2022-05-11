Исаак Крус проведет поединок с Гамбоа
Крус згадав про Ломаченка у переліку можливих суперників
Ісаак наразі є одним з топових легковаговиків світу
14:58
Ісаак Крус / Фото: Boxingscene
Американський легковаговик Ісаак Крус (23-2-1, 16 КО) заявив, що готовий боксувати з будь-яким суперником, в тому числі Василем Ломаченком (15-2, 11 КО). Слова боксера приводить портал Boxingscene.
«Несіть будь-кого з легкої ваги. Я ні перед ким не зачиняю двері. Хай це буде Райо (Хосе Валенсуела), чи Гарсія (Раян), чи це Ломаченко, чи це Хейні, Камбосос, несіть їх. Я відкритий для розмови з будь-ким. Але спочатку їм потрібно поговорити зі мною. З цього все починається, насправді.
Я заробив сам все, що маю, але я заробив на рингу, кров’ю, потом і сльозами, з відданістю, яку я вкладав в кожен день. Не через публікації в соцмережах чи щось подібне. Я роблю те, що маю робити, у рукавичках».
Нагадаємо, раніше у WBC санкціонували елюмінатор між Раяном Гарсією та Крусом.
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